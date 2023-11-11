Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Евгений Кузнецов вышел на чистое седьмое место по очкам в истории «Вашингтона»

В эти минуты в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт — 3:0 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» третью шайбу забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Капитан столичной команды Александр Овечкин поучаствовал в голевой атаке и записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, Кузнецов набрал 557-е очко и занял седьмое место по количеству очков в истории «Вашингтона», обогнав Дейла Хантера (556).

«Вашингтон» набрал 12 очков в 11 матчах со старта сезона-2023/2024. Столичная команда занимает 12-е место в Восточной конференции.