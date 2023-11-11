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Кузнецов отметился голом с передачи Овечкина в матче «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

В эти минуты в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период, счёт — 3:0 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» третью шайбу забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Капитан столичной команды Александр Овечкин поучаствовал в голевой атаке и записал на свой счёт результативную передачу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Вашингтон» набрал 12 очков в 11 матчах со старта сезона-2023/2024. Столичная команда занимает 12-е место в Восточной конференции.

В следующем матче «столичные» сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях, встреча состоится 12 ноября.