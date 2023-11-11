«Хороший лёд». Кузнецов объяснил успех «Вашингтона» в матчах с «Нью-Джерси»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов оценил победу в матче с «Нью-Джерси» (4:2). Россиянин стал автором дубля. 26 октября «Кэпиталз» уже обыгрывали «Дэвилз» на чужой площадке со счётом 6:4.

«Мы хорошо начали матч, но потом пропустили пару голов в третьем периоде, соперник смог вернуться в игру. Но главное, что мы выиграли, остальное неважно. Нам было очень важно выиграть, особенно в первом из спаренных матчей. Тренер посмотрит, что было не так, и мы это исправим.

Мой первый гол? Видел, что Том опередит соперников, и просто старался открыться под его передачу. Он отдал идеальный пас точно мне на крюк, передо мной были пустые ворота. Пока что у меня три гола, и все – в пустые углы. Хороший вкуc!

Мы забили в Нью-Джерси 10 голов в этом году? Здесь хороший лёд. Звучит тупо, но нам важно, чтобы был хороший лёд, на нём легко катить, ноги не устают, и в итоге ты лучше играешь», — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.