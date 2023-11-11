Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хороший лёд». Кузнецов объяснил успех «Вашингтона» в матчах с «Нью-Джерси»

«Хороший лёд». Кузнецов объяснил успех «Вашингтона» в матчах с «Нью-Джерси»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов оценил победу в матче с «Нью-Джерси» (4:2). Россиянин стал автором дубля. 26 октября «Кэпиталз» уже обыгрывали «Дэвилз» на чужой площадке со счётом 6:4.

«Мы хорошо начали матч, но потом пропустили пару голов в третьем периоде, соперник смог вернуться в игру. Но главное, что мы выиграли, остальное неважно. Нам было очень важно выиграть, особенно в первом из спаренных матчей. Тренер посмотрит, что было не так, и мы это исправим.

Мой первый гол? Видел, что Том опередит соперников, и просто старался открыться под его передачу. Он отдал идеальный пас точно мне на крюк, передо мной были пустые ворота. Пока что у меня три гола, и все – в пустые углы. Хороший вкуc!

Мы забили в Нью-Джерси 10 голов в этом году? Здесь хороший лёд. Звучит тупо, но нам важно, чтобы был хороший лёд, на нём легко катить, ноги не устают, и в итоге ты лучше играешь», — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Кузнецов прислушался к критике тренера? Положил дубль, роскошно забив между ног Овечкина
Видео
Кузнецов прислушался к критике тренера? Положил дубль, роскошно забив между ног Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android