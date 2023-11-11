Бриндамор раскритиковал лидеров «Каролины» за игру в матче с «Флоридой»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор раскритиковал лидеров «Харрикейнз» за слабую игру в матче с «Флоридой» (2:5). В составе гостей голами отметились Еспери Котканиеми и Себастьян Ахо.

«Наши лучшие парни сегодня вечером были не очень хороши. Вы не выиграете, если ваши лидеры не будут стабильно соответствовать хотя бы лидерам другой команды. Если вы посмотрите на лучших парней «Флориды», они все отлично проявили себя. Я не знаю, где были наши лидеры сегодня», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

«Флорида» набрала 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Каролины» 16 очков, она находится на пятом месте. В следующем матче «Каролина» встретится с «Тампа-Бэй» в ночь на 12 ноября.