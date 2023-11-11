Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы продолжаем искать лучшие сочетания». Карбери о звене Овечкина с Кузнецовым и Уилсоном

«Мы продолжаем искать лучшие сочетания». Карбери о звене Овечкина с Кузнецовым и Уилсоном
Комментарии

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, что планирует ротировать звенья по ходу сезона. В сегодняшнем матче с «Нью-Джерси» (4:2) звено Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Том Уилсон забросило две шайбы.

«Похоже, просто если и есть что-то стабильное в звене Овечкин — Кузнецов — Уилсон, так это его нестабильность. Они то играют вместе, то нет… Не думаю, что в этом сезоне будет по-другому, но кто знает? Может быть, они начнут стабильно набирать очки и их звено будет иметь результативный отрезок в 30, 40, 50 игр. Мы продолжаем искать лучшие сочетания», — цитирует Карбери The Hockey News.

В матче с «Дэвилз» Кузнецов отметился дублем, Уилсон отдал две результативные передачи, а Овечкин записал на свой счёт ассист.

Материалы по теме
Кузнецов прислушался к критике тренера? Положил дубль, роскошно забив между ног Овечкина
Видео
Кузнецов прислушался к критике тренера? Положил дубль, роскошно забив между ног Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android