«Мы продолжаем искать лучшие сочетания». Карбери о звене Овечкина с Кузнецовым и Уилсоном

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, что планирует ротировать звенья по ходу сезона. В сегодняшнем матче с «Нью-Джерси» (4:2) звено Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Том Уилсон забросило две шайбы.

«Похоже, просто если и есть что-то стабильное в звене Овечкин — Кузнецов — Уилсон, так это его нестабильность. Они то играют вместе, то нет… Не думаю, что в этом сезоне будет по-другому, но кто знает? Может быть, они начнут стабильно набирать очки и их звено будет иметь результативный отрезок в 30, 40, 50 игр. Мы продолжаем искать лучшие сочетания», — цитирует Карбери The Hockey News.

В матче с «Дэвилз» Кузнецов отметился дублем, Уилсон отдал две результативные передачи, а Овечкин записал на свой счёт ассист.