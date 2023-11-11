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«Овечкин закончился». Шведский обозреватель — о старте сезона в исполнении Александра

«Овечкин закончился». Шведский обозреватель — о старте сезона в исполнении Александра
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Шведский обозреватель и глава известного сайта Eliteprospects Петер Сибнер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) прокомментировал игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на старте сезона-2023/2024.

«Овечкин закончился. Я дам ему ещё десять матчей. В конце концов, всё его величие основано на том факте, что он «забивает свои голы», — говорится в сообщении.

Напомним, в стартовых 12 матчах сезона российский нападающий забросил всего две шайбы, что является одним из его худших показателей в карьере. Один из голов Овечкин забил в большинстве, а другой — в пустые ворота. К этому результату капитан столичной команды добавил ещё семь результативных передач. Всего на его счету девять очков.

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