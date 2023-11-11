Шумаков набрал 300-е очко в КХЛ

В эти минуты в Тольятти проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Лада» принимает столичный «Спартак».

Позади два периода, счёт в матче 2:2. По ходу игры гости вели 2:0, однако «Лада» нашла в себе силы отыграться. Первую шайбу тольяттинцев забросил нападающий Сергей Шумаков, реализовавший большинство. Это очко стало для 31-летнего хоккеиста 300-м за карьеру в КХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола Шумакова, который принёс ему юбилейное очко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

В текущем сезоне на счету Шумакова 9 (6+3) очков в 16 сыгранных матчах за команду Олега Браташа.