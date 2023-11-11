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17:00 Мск
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Шумаков набрал 300-е очко в КХЛ

Шумаков набрал 300-е очко в КХЛ
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В эти минуты в Тольятти проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местная «Лада» принимает столичный «Спартак».

Позади два периода, счёт в матче 2:2. По ходу игры гости вели 2:0, однако «Лада» нашла в себе силы отыграться. Первую шайбу тольяттинцев забросил нападающий Сергей Шумаков, реализовавший большинство. Это очко стало для 31-летнего хоккеиста 300-м за карьеру в КХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео гола Шумакова, который принёс ему юбилейное очко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
Б
Спартак
Москва
0:1 Беляев (Галимов) – 10:47 (5x5)     0:2 Пашин – 26:23 (5x5)     1:2 Шумаков (Романов, Фисенко) – 34:09 (5x4)     2:2 Романов (Березин, Солянников) – 37:06 (5x3)     2:3 Морозов (Вишневский, Голдобин) – 47:40 (5x5)     3:3 Сафин – 53:45 (5x5)     4:3 Кугрышев – 65:00    

В текущем сезоне на счету Шумакова 9 (6+3) очков в 16 сыгранных матчах за команду Олега Браташа.

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