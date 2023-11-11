Браташ: поделиться секретом, как играть с первой тройкой «Спартака»? А вам зачем?

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ после победы своей команды в матче КХЛ над «Спартаком» (4:3 Б) ответил на вопрос, как команда собиралась играть против одной из лучших троек лиги Голдобин — Морозов — Порядин.

«Отдельно разбирали первое звено «Спартака»? Да, были указания, как играть против них. Мы справлялись, за исключением подарков. Третью шайбу прозевали, но это один гол. В остальном справились. Поделюсь ли секретом? А вам зачем? У вас другая работа (улыбается)», — приводит слова Браташа с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Лада» одержала третью победу подряд. Команда Олега Браташа набрала 41 очко и возглавляет таблицу Восточной конференции.