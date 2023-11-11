Капитан «Нефтехимика»: мы допустили ошибки, за которые такой соперник, как СКА, наказывает

Капитан нижнекамского «Нефтехимика» Александр Дергачёв высказался об игре команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с питерским СКА (2:4).

«Начали игру мы более-менее, но в концовке первого периода мы допустили ошибки, за которые такой соперник, как СКА, конечно, наказывает. Плюс мы получили удаления. Мы пропустили в меньшинстве. Понятно, что у СКА хорошие мастера, но такие ошибки нам надо исключать. Потом мы уже бросились в погоню, забили два гола и стало видно, что СКА уже начал заметно нервничать. У нас были моменты, забей мы третий — и другая игра была бы. В целом, я думаю, матч был интересным для зрителей.

Доволен ли своими индивидуальными действиями? Когда проигрываешь, то всегда начинаешь анализировать свою игру. В одном моменте думаешь так надо было сыграть, а в другом — иначе. Это нормальный процесс анализа.

Обе наши шайбы были заброшены в численном преимуществе? Большинство и меньшинство – это самые важные компоненты игры. Умение играть в численном неравенстве зачастую предрешает результаты матчей», — приводит слова Дергачёва пресс-служба «Нефтехимика».