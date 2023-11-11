Инсайдер TSN назвал ещё два клуба, проявляющих «большой интерес» к Задорову

Инсайдер TSN Даррен Дрегер назвал ещё два клуба НХЛ, заинтересованных в приобретении российского защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова. Ранее сообщалось, что в приобретении россиянина заинтересован «Торонто Мэйпл Лифс».

«Торонто», «Ванкувер» и «Нью-Джерси» — клубы, проявляющие большой интерес к Задорову. Танев, солидный праворукий защитник — большое подспорье, и, конечно же, Ханифин. «Флэймз» не торопятся продавать активы. Когда команда активно развивается, нужно учитывать всё. Я не вижу спешки со стороны «Калгари», — написал Дрегер в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 11 ноября, стало известно, что Задоров запросил обмен из «Калгари». За 13 матчей «Флэймз» одержали лишь четыре победы, клуб располагается на 14-м месте в таблице Западной конференции НХЛ.

Всего в НХЛ на счету 28-летнего игрока обороны 579 матчей, в которых Задоров забросил 42 шайбы и стал автором 89 результативных передач с показателем полезности «+6».