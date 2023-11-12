Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Овечкин обновил свой же рекорд по количеству матчей, в которых открывал счёт

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Капитан «столичных» открыл счёт в матче.

Как отмечает журналист RMNB Иан Оланд со ссылкой на Monumental Sports Network в соцсети Х (ранее Twitter), Овечкин провёл 141-ю встречу, в которой забросил первую шайбу. Благодаря этому российский нападающий обновил свой же рекорд по количеству матчей, в которых открывал счёт. Второе место занимает Яромир Ягр (135), третье — Бретт Халл (131).

На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.