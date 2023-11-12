Овечкин обошёл легенду НХЛ Марка Рекки по количеству голов в ворота «Айлендерс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

Как отмечает журналист ESPN Stats & Info в соцсети Х (ранее Twitter), капитан «столичных» забросил 43-ю и 44-ю шайбы в ворота «островитян» в карьере. Благодаря этому Овечкин сначала сравнялся с легендой НХЛ Марком Рекки по этому показателю, а потом и обошёл его. Теперь российский нападающий занимает четвёртое место в истории лиги по количеству голов, забитых в ворота «Айлендерс».

На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.