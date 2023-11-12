Защитник «Спартака» рассказал, чем его удивила «Лада»

Защитник «Спартака» Егор Савиков рассказал, что был удивлён активным стартом в исполнении «Лады» в матче с тольяттинцами (3:4 Б).

«Удивило, что «Лада» начала активно. Мы тоже играли активно, поэтому был хороший хоккей. Эмоции от возвращения «Лады» положительные. Такой клуб с такими болельщиками и с такой историей должен играть в КХЛ», — сказал Савиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, «Спартак», набрав в этой игре одно очко (43 всего), вышел на первое место на Западе. Это поражение прервало победную серию команды Алексея Жамнова, перед этой игрой составлявшую три матча.