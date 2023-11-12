Главный тренер «Сент-Луиса» оценил хет-трики Шенна и Бучневича в матче с «Колорадо»

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе оценил игру нападающих Брэйдена Шенна и Павла Бучневича в матче с «Колорадо» (8:2). Оба форварда отметились хет-триками.

«Шенн и Бучи забили по три. Конечно, это придаст им уверенности», — цитирует Берюбе Bally Sports.

Бучневич и Шенн стали первыми игроками «Блюз» с 1986 года, которые оформили хет-трики в одном матче. Ранее это достижение покорялось хоккеистам «Сент-Луиса» Дагу Гилмору и Марку Хантеру 23 февраля 1986 года, а также Кевину Лавалю и Дэйву Барру 20 октября 1984 года.

В текущем сезоне на счету Бучневича 11 матчей, в которых россиянин набрал семь очков — забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Ранее Бучневич был крайне недоволен своей игрой.