«На месте партнёров я бы разозлился». Задоров — о решении запросить обмен из «Калгари»

Защитник «Калгари» Никита Задоров рассказал о том, как он относится к своему игровому времени в команде, и заявил, что партнёры должны получить мотивацию от его запроса на обмен в другой клуб. В среднем россиянин проводит на площадке 18 минут и 10 секунд.

«Я не могу контролировать своё игровое время. Я могу чувствовать всё, что хочу, но это контролируют тренеры. Моя задача — выйти на площадку и соревноваться. Думаю, это то, что я привношу в команду каждый вечер. В конце концов, это мой 11-й год в лиге, и сейчас всё дело в моих партнёрах по команде. Сейчас ситуация не лучшая для нашей команды, я запросил обмен. На месте партнёров я бы разозлился и получил дополнительную мотивацию, если бы услышал подобное от своего товарища по команде. Но я надеюсь, что однажды они это точно поймут.

Всю свою жизнь я стремился стать отличным партнёром по команде. Я думаю, если вы спросите ребят из лиги, которые играли со мной, я надеюсь, что никто не скажет обо мне плохого слова. Я всегда готов помочь ребятам. Это то, что я буду продолжать делать каждый вечер, когда у меня будет возможность играть в этой лиге и быть скромным», — цитирует Задорова Calgary Sun.