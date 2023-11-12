Форвард «Куньлуня»: обычно если мы проигрываем, то как сегодня. Сами себе стреляем в ногу

Автор дубля в ворота «Авангарда» нападающий «Куньлуня» Тайлер Вон прокомментировал итог встречи с «ястребами» (4:6).

«Сегодня была хорошая игра. Чуть медленно начали, но быстро исправились. Действовали неплохо в равных составах, забили гол в большинстве, это говорит о том, что у нас многое получалось. В целом обычно если мы проигрываем матчи, то из-за своих ошибок, в ногу себе периодически стреляем, и получается такой результат, как сегодня», — сказал Вон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Тайлер Вон провёл 34 встречи, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами, набрав в общей сложности 16 очков.