Гендиректор «Салавата»: никакого кризисного «Локомотива» мы сегодня не увидели

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале прокомментировал поражение во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (1:3).

«Хорошая игра. К команде никаких претензий. Наверное, не хватило удачи. В играх с «Локомотивом» без неё нам всегда непросто выиграть. Никакого кризисного «Локомотива» мы сегодня не увидели. Сильные позиционные атаки, хороший вратарь. Выигрышный счёт у них отыграть почти невозможно. В открытый хоккей с ними сложно играть. Видимо, нам придётся в Ярославле «кататься в своей зоне». В любом случае там победим.

Большое спасибо болельщикам, что пришли сегодня на игру. Не смогли порадовать вас в воскресный день. Ждём на следующей домашней серии. P.S. У Артёма Пименова травма верхней части тела», — написал Баширов.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Трактором» 14 ноября.