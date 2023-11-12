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The Athletic спрогнозировал, кто из тренеров НХЛ будет уволен первым в текущем сезоне

Журналисты портала The Athletic составили список тренеров Национальной хоккейной лиги, кто с большей долей вероятности будет уволен первым в текущем сезоне. Лидером рейтинга стал главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт с шансом в 46,7%.

Топ-5 главных тренеров НХЛ, кто может быть уволен первым:

1. Джей Вудкрофт, «Эдмонтон Ойлерз» — 46,7%.

2. Ди Джей Смит, «Оттава Сенаторз» — 36,7%.

3. Шелдон Киф, «Торонто Мэйпл Лифс» — 10,0%.

4. Майк Салливан, «Питтсбург Пингвинз» — 3,3%.

5. Дэвид Куинн, «Сан-Хосе Шаркс» — 3,3%.

Напомним, «Эдмонтон Ойлерз» после 13 матчей набрал семь результативных баллов и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «нефтяники» сыграют дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 14 ноября.