The Athletic спрогнозировал, кто из тренеров НХЛ будет уволен первым в текущем сезоне

Журналисты портала The Athletic составили список тренеров Национальной хоккейной лиги, кто с большей долей вероятности будет уволен первым в текущем сезоне. Лидером рейтинга стал главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт с шансом в 46,7%.
Топ-5 главных тренеров НХЛ, кто может быть уволен первым:
1. Джей Вудкрофт, «Эдмонтон Ойлерз» — 46,7%.
2. Ди Джей Смит, «Оттава Сенаторз» — 36,7%.
3. Шелдон Киф, «Торонто Мэйпл Лифс» — 10,0%.
4. Майк Салливан, «Питтсбург Пингвинз» — 3,3%.
5. Дэвид Куинн, «Сан-Хосе Шаркс» — 3,3%.
Напомним, «Эдмонтон Ойлерз» после 13 матчей набрал семь результативных баллов и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «нефтяники» сыграют дома с «Нью-Йорк Айлендерс» 14 ноября.