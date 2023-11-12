Главный тренер «Локомотива» Никитин: молодые — это зеркало того, что происходит внутри

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в Уфе.

«Первый период остался за хозяевами. Наш вратарь держал нас в игре, давал шанс. Со второго периода игра уже выровнялась, обоюдные моменты были. Парни-молодчики, проявили характер. Рады за молодёжь, которая свои голы забила. Победа на характере!

Как поздравили Симашева и Бута? Естественно, голы — это определённый бонус. Парни больше радовались победе. Молодые ребята не первый год уже с нами, они очень важная часть нашей команды. Как правило, молодые — это зеркало того, что происходит внутри. Сегодня была команда, поэтому молодёжь воспользовалась своими шансами», — приводит слова Никитина сайт Континентальной хоккейной лиги.