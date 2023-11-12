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The Athletic: у «Вашингтона» 0% на выход в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024

Журналисты The Athletic представили свой прогноз на итоговую таблицу Восточной конференции НХЛ в сезоне-2023/2024.

По прогнозу журналистов «Вашингтон Кэпиталз», «Филадельфия Флайерз», «Монреаль Канадиенс» и «Коламбус Блю Джекетс» имеют нулевые шансы на выход в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

Лидерами в таблице представлены «Нью-Джерси Дэвилз» (100% шанс выхода в плей-офф), «Каролина Харрикейнз» (100%), «Нью-Йорк Рейнджерс» (100%), «Бостон Брюинз» (100%).

Полностью предполагаемая таблица выглядит так:

1. «Нью-Джерси Дэвилз» (100%).

2. «Каролина Харрикейнз» (100%).

3. «Нью-Йорк Рейнджерс» (100%).

4. «Бостон Брюинз» (100%).

5. «Торонто Мэйпл Лифс» (96,7%).

6. «Флорида Пантерз» (90%).

7. «Тампа-Бэй Лайтнинг» (83,3%).

8. «Детройт Ред Уингз» (43,3%).

9. «Питтсбург Пингвинз» (36,7%).

10. «Нью-Йорк Айлендерс» (36,7%).

11. «Баффало Сэйбрз» (10%).

12. «Оттава Сенаторз» (3,3%).

13. «Коламбус Блю Джекетс» (0%).

14. «Монреаль Канадиенс» (0%).

15. «Филадельфия Флайерз» (0%).

16. «Вашингтон Кэпиталз» (0%).