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«Я и не переживал сильно». Форвард «Куньлуня» — о прерванной 33-матчевой безголевой серии

«Я и не переживал сильно». Форвард «Куньлуня» — о прерванной 33-матчевой безголевой серии
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Автор дубля в ворота «Авангарда», нападающий «Куньлуня» Тайлер Вон после игры с «ястребами» (4:6) высказался о своей 33-матчевой безголевой серии.

«Не делал ничего такого особенного, чтобы наконец-то забить, да и не переживал сильно из-за отсутствия голов. Всегда больше думаю о голах команды в целом. У меня получалось отдавать передачи, таким образом я набирал очки.

Да, сейчас играем получше, добавили в каких-то моментах. Старт сезона действительно был трудным, в том числе из-за календаря, но я думаю, что во второй части чемпионата у нас получится больше вещей, чем в первой», — сказал Вон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Тайлер Вон провёл 34 встречи, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 14 результативными передачами, набрав в общей сложности 16 очков.

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