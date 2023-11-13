«Находится в разряде элитных игроков НХЛ». Агент — о результативной игре Панарина

Агент Александр Черных, представляющий интересы российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в КХЛ, прокомментировал успешную игру форварда в текущем сезоне НХЛ.

«Меня никогда не удивляла такая сильная игра Панарина. Это профессионал с большой буквы. Человек, который знает своё дело и заслуженно находится в разряде элитных игроков НХЛ. Другого, кроме классной игры, мы от таких хоккеистов не ожидаем. Артемий стремительно приближается к заслугам главных звёзд лиги. Панарин заявил о себе в НХЛ и постоянно подтверждает свой высокий класс результативной и полезной игрой», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3 Б) Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами, продлив результативную серию в НХЛ до 14 матчей и повторив рекорд среди российских игроков