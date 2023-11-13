Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент назвал главные качества, помогающие Дмитрию Воронкову раскрыться в НХЛ

Агент назвал главные качества, помогающие Дмитрию Воронкову раскрыться в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова в КХЛ, оценил выступление форварда в текущей регулярке НХЛ.

«Иногда бывает, что ты стараешься и показываешь результат, но тренер этого не замечает. Однако у Димы в «Коламбусе» пока всё складывается хорошо. Сказываются спокойствие, напор и, конечно, удача. Это именно те качества, за счёт которых он выделялся в КХЛ и которые ему помогают в НХЛ. Ведь именно поэтому на него обратили внимание. Воронков хорош в работе перед воротами, неуступчив, выигрывает много единоборств, обладает нужным характером. Большим фактором является и то, что в «Коламбусе» много россиян. Это помогает Диме быстрее адаптироваться в команде. Иначе было бы сложнее», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Из России с любовью!» Воронков догнал Овечкина и вписал своё имя в историю «Коламбуса»
Видео
«Из России с любовью!» Воронков догнал Овечкина и вписал своё имя в историю «Коламбуса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android