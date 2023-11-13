Агент назвал главные качества, помогающие Дмитрию Воронкову раскрыться в НХЛ

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрия Воронкова в КХЛ, оценил выступление форварда в текущей регулярке НХЛ.

«Иногда бывает, что ты стараешься и показываешь результат, но тренер этого не замечает. Однако у Димы в «Коламбусе» пока всё складывается хорошо. Сказываются спокойствие, напор и, конечно, удача. Это именно те качества, за счёт которых он выделялся в КХЛ и которые ему помогают в НХЛ. Ведь именно поэтому на него обратили внимание. Воронков хорош в работе перед воротами, неуступчив, выигрывает много единоборств, обладает нужным характером. Большим фактором является и то, что в «Коламбусе» много россиян. Это помогает Диме быстрее адаптироваться в команде. Иначе было бы сложнее», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.