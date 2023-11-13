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Никита Щитов: Панарин классно играет, но ему не хватает Кубка Стэнли

Никита Щитов: Панарин классно играет, но ему не хватает Кубка Стэнли
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал повторение клубного рекорда по длительности результативной серии российским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Панарин – очень трудолюбивый и талантливый игрок. Он хочет набирать очки в каждом матче. У него есть такая цель. И это ему удается. Но я всё-таки думаю, что его главная задача – завоевать Кубок Стэнли. Сейчас Артемий находится в отличной форме. В прошлые годы у него тоже были хорошие старты. Артемий классно играет, но ему не хватает одного – Кубка Стэнли», – сказал Щитов в интервью Allhockey.

Напомним, Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Таким образом он продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей, повторив рекорд среди российских игроков, который установил Дмитрий Квартальнов (сезон-1992/1993, «Бостон»). Кроме того, игрок «Рейнджерс» повторил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973).

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