Чеботарёв: хоккей в Тольятти поднялся на уровень, когда «Лада» становилась чемпионом

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв подвёл промежуточные итоги возвращения тольяттинского клуба в КХЛ.

«Промежуточные итоги возвращения «Лады» в КХЛ? Самый первый вывод, который можно сделать — «Лада» вернулась в лигу на хорошем уровне. Сработали традиции, которые были заложены в клубе, это одна из главных составляющих успешного начала. Структура клуба и модель взаимодействия с фарм-клубом и школой у нас действительно на уровне КХЛ. Мы хорошо вписались в это сообщество. Вошли в лигу не как аутсайдеры, как многие прогнозировали. «Лада» показывает интересный хоккей.

Мы вернули веру болельщиков в то, что можем показывать достойную игру, и в то, что Тольятти — хоккейный город. Ажиотаж бешеный — билетов нет. Хоккей в городе поднялся на тот же уровень, на котором он был 30 лет назад, когда «Лада» становилась чемпионом.

Что касается игры, понимаем, что спорт — не только постоянные победы. По прошествии времени команда вместе с тренерским штабом лучше узнают друг друга, что позволяет им доставать из самых потаённых глубин какие-то резервы, находить дополнительную мотивацию. Ребята выполняют то, ради чего сюда пришли — перезагружают карьеру. Есть ощущение, что сбавлять они не собираются — ребята поверили в себя, почувствовали кровь, как говорится. Надеюсь, что движение вперёд будет поступательным», — сказал Чеботарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Чеботарёвым читайте на «Чемпионате» завтра, 14 ноября, в 8:00 мск.