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Гендиректор «Лады» сказал, какой матч после возвращения в КХЛ запомнился ему больше всего

Гендиректор «Лады» сказал, какой матч после возвращения в КХЛ запомнился ему больше всего
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал, какой матч после возвращения в КХЛ запомнился ему больше всего.

«Какой матч в этом сезоне запомнился больше всего? Пожалуй, назову первый матч с ЦСКА, когда мы играли с ними дома. Мы обыграли действующего чемпиона, это дорогого стоит. Тогда пришла уверенность, что у команды есть потенциал, к этому нужно было стремиться», — сказал Чеботарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Тольяттинская «Лада» после 31 матча в регулярном Фонбет Чемпионате Континентальной хоккейной лиги набрала 41 очко и занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Чеботарёвым читайте на «Чемпионате»:

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