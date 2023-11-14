Чеботарёв: кто сейчас скажет, что «Лада» — команда оборонительного плана?

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что тольяттинская команда может играть в разных стилях, и не только от обороны.

«Тем, кто следил за командой, было видно, какое она прошла становление. Когда человек выходит на очень тонкий лёд, он боится шагнуть, чтобы не провалиться, и первое время просто стоит. Вот и у нас так было в первых матчах — мы встали, осмотрелись, поняли, что попали в КХЛ. Пытались забросить шайбу в ворота и держаться за неё зубами. Поэтому и стиль игры был такой — от обороны. Мы держались, терпели, играя с перевесом в одну шайбу.

Сейчас, когда мы поняли, что не проваливаемся, стоим на льду, начали делать следующие шаги. Кто сейчас скажет, что «Лада» — команда оборонительного плана? Если нужно, можем закрыться, но можем показать и открытый хоккей. Забрасываем иногда по пять шайб, бывало и больше. По мере получения результата приходит и уверенность, всё поступательно.

Иногда смотрю на наш список травмированных, а там лидеры, ребята, которые тащили за собой команду. И думаю: «А кто будет забивать, играть?» Да, ребята хороши в обороне, есть именитые игроки, но они ещё не набрали форму, тоже выходят после травм. Так складывается, что стабильно играют вратари. Это придаёт уверенность команде. Те парни, которые остались у нас после ВХЛ, тоже начинают забивать. Ресурс и потенциал у команды есть. Да, требуются точечные усиления для большей уверенности, но пока работаем и обходимся тем, что есть», — сказал Чеботарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Чеботарёвым читайте на «Чемпионате»: