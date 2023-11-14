Гендиректор «Лады» назвал клуб ВХЛ, который раздумывает о подъёме в КХЛ

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что красноярский «Сокол» в ближайшем будущем хочет войти в состав КХЛ.

«Обращались ли к нам клубы ВХЛ? Не буду скрывать, у меня был разговор с руководителем одного из клубов ВХЛ. В прошлом это был очень известный игрок, любимец публики, играл у нас. Речь, конечно же, об Александре Сёмине, президенте красноярского «Сокола». Мы встретились в «Сочи» на собрании ВХЛ, он лично поздравил с возвращением в КХЛ, потом видеосообщение к первому матчу присылал. У меня в кабинете даже стоит его портрет, он подарил (на портрете изображён Александр Сёмин в форме «Вашингтон Кэпиталз». — Прим. «Чемпионата»).

Он спрашивал, готовы ли мы, задавал вопросы по бюджету, процедуре принятия в лигу. Отвечал ему, что процедура допуска очень серьёзная, несколько раз ездили защищать бюджет как в целом, так и по отдельным направлениям. Сёмин говорил, что они раздумывают о подъёме в КХЛ.

Если говорить насчёт передачи опыта, то считаю, что у нас даже в клубах ВХЛ достаточно хорошие управленцы. Там работают специалисты, которые уже не новички в этом деле. Если к нам кто-то обратится, конечно, мы подскажем. Самое главное — не стыдиться учиться. Это никогда не было постыдным, не указывает на какую-то некомпетентность, не говорит о тебе как о специалисте низкопробного свойства. Хорошо, когда люди стремятся стать лучше», — сказал Чеботарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Чеботарёвым читайте на «Чемпионате»: