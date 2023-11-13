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«Витязь» забил два гола в меньшинстве за 35 секунд в ворота «Сочи»

«Витязь» забил два гола в меньшинстве за 35 секунд в ворота «Сочи»
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В Сочи на стадионе «Большой» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Витязем». Идёт второй период — счёт 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Воробьёв (Савчик, Воронков) – 20:32 (5x5)     1:1 Хуснутдинов (Мичков, Тянулин) – 23:52 (5x5)     2:1 Авершин (Сероух) – 35:18 (5x5)     2:2 Уилсон (Барак) – 37:16 (4x5)     2:3 Савчик (Ежов) – 37:51 (4x5)    

На 37-й минуте матча «Сочи» получил право на игру в большинстве. «Витязь» в течение 35 секунд забросил две шайбы при игре в меньшинстве. Сначала в быстрой контратаке отличился форвард Скотт Уилсон, а спустя 35 секунд голом отметился Иван Савчик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Перед этим матчем «Сочи» занимал девятое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» замыкал таблицу Запада.

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