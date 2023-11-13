«Может быть, карма вернула долг». Рябыкин — о двух голах в меньшинстве в ворота «Сочи»

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин оценил победу в матче с «Сочи» (3:2). Подмосковные хоккеисты забили два гола в меньшинстве в течение 35 секунд.

«Хороший матч, очень быстрый. Здорово сыграли в меньшинстве, не только выстояли, но и смогли забить. Был у меня в прошлом году похожий момент, когда я руководил Омском, только тогда нам «Сибирь» в меньшинстве дважды забила. Может быть, карма вернула долг. Важная для нас победа.

Как будем готовиться к завтрашней игре? Сейчас ребята сели крутить велосипед, потом пойдут к массажистам, дадим им завтра поспать, раскатки утром не будет. Будут ли изменения в составе? Надо подумать, пока не могу сказать», — цитирует Рябыкина официальный сайт КХЛ.