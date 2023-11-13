«Можно подумать, что он лучший защитник НХЛ». Daily Faceoff — о вариантах обмена Задорова

Журналист Daily Faceoff Стивен Эллис порассуждал на тему того, в какую команду может перейти защитник Никита Задоров. Россиянин недавно запросил обмен из «Калгари».

«Я просто надеюсь, что его скоро обменяют. Мне кажется, что дискуссия вокруг него развернулась сумасшедшая, можно подумать, что он лучший защитник НХЛ. Многие люди говорят «Торонто», поскольку они являются главными претендентами. «Ванкувер» может стать целью, на самом деле «Эдмонтон» могли бы его использовать, но этого не произойдёт. Одна команда, на которую я смотрю, — это «Нью-Джерси Дэвилз», мне нравится их команда и их глубина защиты, но это команда, которая может пойти до конца в борьбе за Кубок Стэнли.

Мы знаем, что вам необязательно быть номером один в лиге, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Но Задоров был бы хорошим апгрейдом для Брендана Смита. Им придётся выделить некоторое пространство под потолком зарплат, чтобы всё провернуть, примерно $ 2 млн. У них может оказаться Задоров, который может играть в силовой хоккей. Страшно представить его и Люка Хьюза вместе в третьей паре обороны. Мне бы хотелось, чтобы этот обмен произошёл», — цитирует журналиста Daily Faceoff.