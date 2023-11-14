Макдэвид прервал восьмиматчевую безголевую серию благодаря ошибке Ильи Сорокина

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прервал безголевую серию в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Нападающий не забивал восемь встреч подряд.

На 50-й минуте Макдэвид получил передачу от Леона Драйзайтля и убежал в прорыв. Нападающий «Эдмонтона» сблизился с голкипером «Айлендерс» Ильёй Сорокиным и нанёс бросок. Российский вратарь ошибся и запустил шайбу себе за спину.

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Сегодня, 14 ноября, «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).