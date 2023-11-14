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Чеботарёв — об экспертах: результаты «Лады» показывают их уровень. Вернее, его отсутствие

Чеботарёв — об экспертах: результаты «Лады» показывают их уровень. Вернее, его отсутствие
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв поделился мнением о критических словах экспертов в адрес команды.

«Знаете, чего я не могу понять? Люди, которые себя позиционируют как эксперты, хотя бы из уважения к Олегу Владимировичу [Браташу] — он же долгое время работал в ФХР и в сборной — могли бы не так откровенно поливать команду, высказывать своё неверие. Нынешний результат только подтверждает их уровень, вернее, его отсутствие. Кто действительно профессионал, тот востребован. Кто похож на профессионала издали — сидит и рассуждает. Как говорят, бог им судья. Очень рад за успехи Олега Владимировича», — сказал Чеботарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Чеботарёвым читайте на «Чемпионате»:

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