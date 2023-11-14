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Илья Ковальчук назвал крайний срок, когда определится, будет ли продолжать карьеру игрока

Илья Ковальчук назвал крайний срок, когда определится, будет ли продолжать карьеру игрока
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Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук рассказал, к какому сроку определится по поводу продолжения карьеры игрока. Сегодня, 14 ноября, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина планирует посетить матч «Спартака» с московским «Динамо». Многие связывают Ковальчука именно с красно-белыми. Кроме того, российский нападающий отметил рост посещаемости на домашних встречах «Спартака».

«Всегда поддерживаю форму, посмотрим по поводу возвращения в большой спорт, время покажет. Я всегда поддерживаю физическую форму, здесь просто нужно обсудить. Думаю, что в ближайшее время всё будет известно. Я не разговаривал с [Алексеем] Жамновым (главным тренером московского «Спартака». — Прим. «Чемпионата») как-то конкретно, но общие планы мы обсуждали, поэтому так. Сегодня будет игра, думаю, что завтра мы как раз увидимся, пообщаемся ещё.

Я говорил, что до конца месяца мне нужно точно определиться с тем, буду ли я продолжать играть. Потому что это и для тренерского штаба было бы удобно, всё равно перед плей-офф будут какие-то дополнительные обмены. Тем более как сейчас команда играет, уже есть мысли о чём-то большем, чем плей-офф. До конца ноября определюсь.

Рост посещаемости домашних матчей «Спартака»? Я очень рад за команду, что там полный стадион, ходит наконец-то. В прошлом году я приезжал на несколько матчей, был полупустой стадион, это печально. Организация уже совсем другая», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

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