Малыхин — про слухи о завершении карьеры: не делал никаких заявлений по этому поводу

Нападающий Фёдор Малыхин прокомментировал слухи о завершении карьеры. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 33-летний форвард принял решение повесить коньки на гвоздь.

«Я никаких заявлений не делал по этому поводу, поэтому комментировать ничего не могу. Не готов делиться своими планами. Если б это касалось спортивных моментов, это одно. А в целом не планирую планами своими делиться на общее обозрение. Так что не обессудьте, как говорится», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Последним клубом Малыхина был «Авангард», который 30 апреля 2023 года расторг контракт с нападающим. В прошедшем сезоне форвард сыграл в регулярке 61 матч, отметившись тремя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами, а его показатель полезности составил «-8». В розыгрыше Кубка Гагарина Малыхин провёл 14 матчей, в которых сделал две голевые передачи. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Фёдор принял участие в 548 встречах, в которых набрал 220 (107+113) результативных баллов.