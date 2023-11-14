Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» нанёс «Адмиралу» 13-е поражение в 15 матчах

«Автомобилист» нанёс «Адмиралу» 13-е поражение в 15 матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Валк, Да Коста) – 32:38 (5x4)     0:2 Валк (Голышев) – 47:26 (5x5)     0:3 Да Коста (Мэйсек, Макеев) – 57:27 (en)    

Первый период прошёл без голов. На 33-й минуте Брукс Мэйсек, реализовав численное большинство, вывел «Автомобилист» вперёд. Очки за результативные передачи получили Кёртис Валк и Стефан Да Коста. На 48-й минуте Кёртис Валк после паса Анатолия Голышева удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 58-й минуте Стефан Да Коста забил третий гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 17 ноября в Омске сыграет с «Авангардом». «Трактор» 18 ноября примет «Автомобилист».

Материалы по теме
Буллит Макеева принёс «Автомобилисту» победу в гостевом матче с «Адмиралом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android