«Автомобилист» нанёс «Адмиралу» 13-е поражение в 15 матчах

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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Первый период прошёл без голов. На 33-й минуте Брукс Мэйсек, реализовав численное большинство, вывел «Автомобилист» вперёд. Очки за результативные передачи получили Кёртис Валк и Стефан Да Коста. На 48-й минуте Кёртис Валк после паса Анатолия Голышева удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 58-й минуте Стефан Да Коста забил третий гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 17 ноября в Омске сыграет с «Авангардом». «Трактор» 18 ноября примет «Автомобилист».