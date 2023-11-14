Трое россиян возглавили топ-10 кандидатов на введение в Зал славы НХЛ по версии ESPN

Североамериканский журналист ESPN Грег Вышински составил топ-10 главных кандидатов на введение в Зал хоккейной славы в 2024 году. В рейтинг вошло четыре российский спортсмена, причём все три первых места — за представителями РФ.

Первую строчку занял нападающий Павел Дацюк, который впервые будет баллотироваться на вступление в Зал славы. Вторым стал Александр Могильный (15-й раз), третьим — Илья Ковальчук (1-й). Шестое место занял защитник Сергей Гончар (7-й).

Весь топ-10:

1. Павел Дацюк (1-й);

2. Александр Могильный (15-й);

3. Илья Ковальчук (1-й);

4. Райан Миллер (1-й);

5. Меган Дагган (3-й)

6. Сергей Гончар (7-й);

7. Хенрик Зеттерберг (3-й)

8. Дженнифер Боттерилл (10-й);

9. Ши Уэбер (1-й);

10. Кит Ткачук (10-й).