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Трое россиян возглавили топ-10 кандидатов на введение в Зал славы НХЛ по версии ESPN

Трое россиян возглавили топ-10 кандидатов на введение в Зал славы НХЛ по версии ESPN
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Североамериканский журналист ESPN Грег Вышински составил топ-10 главных кандидатов на введение в Зал хоккейной славы в 2024 году. В рейтинг вошло четыре российский спортсмена, причём все три первых места — за представителями РФ.

Первую строчку занял нападающий Павел Дацюк, который впервые будет баллотироваться на вступление в Зал славы. Вторым стал Александр Могильный (15-й раз), третьим — Илья Ковальчук (1-й). Шестое место занял защитник Сергей Гончар (7-й).

Весь топ-10:

1. Павел Дацюк (1-й);
2. Александр Могильный (15-й);
3. Илья Ковальчук (1-й);
4. Райан Миллер (1-й);
5. Меган Дагган (3-й)
6. Сергей Гончар (7-й);
7. Хенрик Зеттерберг (3-й)
8. Дженнифер Боттерилл (10-й);
9. Ши Уэбер (1-й);
10. Кит Ткачук (10-й).

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