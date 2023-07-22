Кучеров — Бэтмен, Овечкин — Соколиный Глаз. На каких супергероев похожи звёзды НХЛ

Наши коллеги из BarDown на днях решили составить необычный список. Североамериканские обозреватели сравнили хоккеистов НХЛ с супергероями из вселенных Marvel и DCComics.

Так, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал скандинавским богом грома Тором, легенда «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк — магом Доктором Стрэнджем, а голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский — Человеком-пауком. В список сравнений также попали Коннор Макдэвид (Флэш), Уэйн Гретцки (Супермен), Фил Кессел (Железный человек), Радко Гудас (Халк), Остон Мэттьюс (Соколиный глаз), Джо Павелски (Капитан Америка), а также Джонни Годро (Человек-муравей).

Мы решили составить свой список, сопоставив характеры, достижения, физические данные, внешность или игровой стиль хоккеистов и супергероев из вселенныхMarvel и DCComics. Предлагаем оценить, насколько точными вышли эти сравнения!

Никита Кучеров — Бэтмен

Нападающий «Тампы» совсем не похож на альтер-эго одного из популярнейших героев — миллиардера и плейбоя Брюса Уэйна. Однако его сложно не сопоставить с самим Бэтменом. Герой, который редко говорит, ведёт себя предельно сдержанно и скрытно. Мастер, который борется со своей жёсткой натурой и иногда переходит грань, но всё равно верен своим принципам, а по части исполнения своих обязанностей один из лучших в своём деле. Это о Кучерове или о Бэтмене? Неважно, ведь идеально подходит обоим!

Никита Кучеров — Бэтмен Фото: nhl.com/кадр из фильма

Артемий Панарин — Звёздный Лорд

Сначала хотелось сравнить форварда «Рейнджерс» с Человеком-муравьём — в последнее время даже стиль Панарина напоминает Скотта Лэнга, отсидевшего какое-то время в тюрьме… Но всё же Артемий больше походит на Звёздного Лорда. Такой же эксцентричный, такой же весёлый, шутливый и не боящийся выглядеть по-хорошему глупо. Нападающий «Рейнджерс» хранит память о своих родных краях, как и Питер Квилл (альтер-эго Лорда), а также имеет отношения с дочерью противоречивой личности, ставящей под угрозу жизни некоторых людей.

Артемий Панарин — Звёздный Лорд Фото: nhl.com/кадр из фильма

Павел Дацюк — Доктор Стрэндж

Тут мы согласимся с коллегами из BarDown, иную кандидатуру на роль Доктора Стрэнджа найти сложно. Настоящий Волшебник, который может телепортировать шайбу куда угодно и умело отрабатывает в обороне, хотя замечателен в созидании. Различие, кажется, только одно: Дацюк обучался своей магии не на Тибете, а на Урале.

Павел Дацюк — Доктор Стрэндж Фото: nhl.com/кадр из фильма

Фил Кессел — Железный человек

Эту позицию также сохраним неизменной. Конечно, Кессел едва ли походит на плейбоя и филантропа, но форвард буквально является носителем титула Железный человек. Фил побил рекорд НХЛ по количеству матчей, проведённых подряд в регулярных чемпионатах. За это время Кессел стал первым игроком, сыгравшим более 1000 матчей без пропусков. И что самое важное — его 14-летняя серия может продолжиться в новом сезоне. Видимо, сердце Фила, как у Тони Старка, работает на термоядерных реакциях.

Фил Кессел — Железный человек Фото: nhl.com/кадр из фильма

Джо Торнтон — Аквамен

Конечно, основой для такого сравнения стала внешность хоккеиста и нового Аквамена, исполненного Джейсоном Момоа. Яркая внешность, частично светлые волосы, мощная борода — вот чем канадская легенда похожа на правителя морей. Кроме того, Торнтон такой же самоотверженный и любящий своё дело, настоящий король — не зря хоккеист играл до 43 лет. И ещё не завершил карьеру! Хоть Джо лишён высокомерия Аквамена, он такой же добросердечный и сострадательный человек. Сейчас хоккеист, кстати, обучает юниоров «Давоса».

Джо Торнтон — Аквамен Фото: nhl.com/кадр из фильма

Александр Овечкин — Соколиный Глаз

Тор — это, конечно, хорошее сравнение, но, кажется, Соколиный Глаз — более точная аналогия. Посудите сами. В чём суперспособность Клинта Бартона? В точности! А Овечкин, как мы помним, второй снайпер в истории НХЛ. Соколиный Глаз — идеальный лучник, Ови — идеальный голеадор. Всё сходится. Кроме того, Бартон искусно владеет разными видами луков и арбалетов. Тут впору вспомнить, как нападающий «Вашингтона» менял клюшки и сохранял высокий уровень точности.

Не забываем также, что Овечкин — в числе лидеров в истории НХЛ по количеству силовых приёмов, а Соколиный Глаз — мастер ведения боя. Наконец, Бартон достаточно немолод, что часто обсмеивали в фильмах про Мстителей. А Ови… ну вы и сами знаете. Это также говорит о схожести в плане выносливости и долголетия.

А ещё что первый, что второй — любящие семьянины.

Александр Овечкин — Соколиный Глаз Фото: nhl.com/кадр из фильма

Евгений Малкин — Тор

А вот на роль бога-громовержца больше подходит нападающий «Питтсбурга». Конечно, в плане характеров Джино и Тор практически не похожи: высокомерный и глуповатый бог и простой парень Женя. Но Малкин, как и Тор, покинул родные места, чтобы стать лучше в своём деле и вернуться домой уже настоящим достойным королём. Он немало страдал из-за травм, в то время как Тор борется с тяжёлыми психологическими проблемами.

И оба, уже побывав на вершине, сейчас находятся на некоторой развилке, которая неизвестно куда их приведёт.

Евгений Малкин — Тор Фото: nhl.com/кадр из фильма

Джо Павелски — Капитан Америка

На роль Капитана Америки можно было рассматривать большое количество хоккеистов — как действующих, так и завершивших карьеру. Для этого звания подходит Патрик Кейн — чуть ли не лучший американец в истории НХЛ. Или Остон Мэттьюс — игрок, который способен стать лучшим американцем за всю историю лиги… Но остановимся именно на Павелски. Нападающий, находясь уже в преклонном для своей деятельности возрасте, продолжает компетентно исполнять свои обязанности. Чем не Капитан Америка, на долгие годы застрявший во льдах, но даже в современном мире всё ещё честно исполняющий долг? К тому же на счету Павелски более 1000 матчей и очков в НХЛ, а также серебро со сборной США на Олимпиаде-2010.

Джо Павелски — Капитан Америка Фото: nhl.com/кадр из фильма

Александр Радулов — Росомаха

Пожалуй, Логан — это лучшая аналогия для нападающего «Ак Барса». Яростный, иногда даже безумный мужчина, из которого хлещет сарказм. Радулов, как и Росомаха, готов разносить всё на своём пути — ради победы. А иногда — ради того, чтобы просто выплеснуть из себя ярость. Он не всегда поступает правильно и ориентируется в основном на свои желания. Кроме того, Александр удерживает ряд рекордов, его популярность безгранична, и даже в преклонном для хоккея возрасте он сохраняет высокий уровень. Исключительная личность и антигерой — как и Росомаха.

Александр Радулов — Росомаха Фото: nhl.com/кадр из фильма

Андрей Василевский — Человек-паук

Здесь мы также согласимся с BarDown. Василевский знаменит своими безумными акробатическими приёмами в рамке ворот, он ловок и харизматичен. Андрей, как и Человек-паук, умеет хорошо пошутить и является рок-звездой своего времени, хоть это и не особо замечают. Как и Питер Паркер, Василевский скромен и старается не выделяться чем-либо, кроме своей работы. Россиянин также проходил через тяжёлые моменты, когда ничего не ладилось, но неизменно возвращался ещё сильнее.

Ну а ещё, несмотря на габариты, у него достаточно юношеская внешность — как у подростка Паркера…

Андрей Василевский — Человек-паук Фото: nhl.com/кадр из фильма

Уэйн Гретцки — Марсианский охотник

А вот тут мы решили не соглашаться с нашими североамериканскими коллегами. Несмотря на то что сравнение с Суперменом было бы вполне объяснимо, Гретцки всё же больше похож на Марсианского охотника.

Во-первых, Уэйн, как и этот супергерой, умел практически всё. Охотник мог становиться невидимым, превращаться в любое живое существо, летать, владел телепатией, рентгеновским зрением, сверхчеловеческой силой, скоростью, выносливостью… Гретцки, в свою очередь, прирождённый снайпер, идеальный ассистент и бомбардир от бога.

Во-вторых, очевидно, что канадец на самом деле прибыл на Землю с другой планеты. Этим, конечно, может похвастать и Супермен, тем более что Гретцки также подрабатывает журналистом. Однако важнейшая разница заключается в том, что Уэйн всё-таки имел свои слабости — и при этом не так уж и мало. Марсианский Охотник мог пострадать, например, от огня — вполне человеческая слабость. Да и Гретцки не был железным, как Супермен, — о чём говорят травмы и снижение результативности после перехода в «Лос-Анджелес». Он же и не был идеальным человеком.

Уэйн Гретцки — Марсианский охотник Фото: nhl.com/кадр из фильма

Сидни Кросби — Супермен

На роль настоящего Супермена больше подходит многолетний капитан «Питтсбурга». Канадец с первых дней в НХЛ начал показывать безумный уровень игры. И на протяжении 18 лет ни разу не снижал его. Да, Кросби страдал от травм — но и всемогущий Супермен проходил через сложности, которые были связаны преимущественно с ментальными проблемами.

Что в Сидни действительно напоминает Супермена, так это многофункциональность канадца. Кросби хорош не только в атакующих действиях, но в защитных. Капитан «Питтсбурга» долгие годы держит уровень, остаётся классным снайпером, идеальным ассистентом и мощным бомбардиром — ему не хватает всего 82 очка для попадания в топ-10 за всю историю НХЛ. Тем более у Кросби отличная репутация, он не попадал в громкие скандалы и на хорошем счету, кажется, вообще у всех. Равно как и Супермен.

Ну и ещё у него есть два золота Олимпиад и одно — чемпионата мира. Всё сделал для своей родины.

Сидни Кросби — Супермен Фото: nhl.com/кадр из фильма

Райан Ривз — Дракс Разрушитель

Неожиданный герой в нашей подборке, но было очень сложно удержаться от такого сравнения — слишком уж оно точное. Ривз имеет репутацию топового тафгая — как и Дракс, форвард всегда готов помахать кулаками по делу и без дела. В то же время нельзя сказать, что Райан сам по себе неприятный тип. Наоборот, многие одноклубники отмечали, что Ривз — хороший парень. Собственно, как и Дракс.

Райан Ривз — Дракс Разрушитель Фото: nhl.com/кадр из фильма

Коннор Макдэвид — Ночной Змей

А на этот раз мы попытаемся удивить не самым классическим сравнением. Макдэвиду пошли бы сопоставления и с Флэшем, и с Суперменом. Но, кажется, Коннор всё равно ближе к Ночному Змею. Прежде всего обоих объединяют сверхчеловеческая ловкость и гибкость, повышенные скорость и сила. Курт Вагнер (альтер эго Змея) владеет телепортацией — вы же видели, что творит Макдэвид?! Это нельзя назвать не чем иным, кроме как телепортацией. У Ночного Змея есть цепкий хвост — у Коннора это клюшка. Когда видишь игру Макдэвида, кажется, что клюшка — это буквально часть его тела. Настолько канадец искусен.

Кроме того, их роднит и внешность. Вернее, не сама внешность, а то, как к ней относятся. Макдэвид не груда мышц, его нельзя назвать плейбоем. Но при этом он не влипает в скандалы, очень приятный и добрый парень, а также один из лучших хоккеистов в истории. Ночной Змей, в свою очередь, выглядит, как чёрт — синяя кожа, трёхпалые руки и ноги, остроконечные уши. При этом Курт Вагнер — верующий человек, очень добрый и готовый на всё ради своих друзей.

Коннор Макдэвид — Ночной Змей Фото: nhl.com/кадр из фильма

Леон Драйзайтль — Чёрная пантера

Конечно, на роль Чёрной пантеры, вероятно, лучше подошёл бы Эвандер Кейн, но мы же тут пишем серьёзные вещи, а не шутки шутим, верно? Так что для сравнения с правителем Ваканды идеален именно Леон Драйзайтль. Во-первых, форвард «Эдмонтона» — представитель не самой хоккейной страны. При этом Драйзайтль, безусловно, уже является лучшим немцем в истории НХЛ — всего в 27 лет!

Во-вторых, Леон, как и Т’Чалла, физически силён и мощен — это отражается и во внешнем виде. В-третьих, Драйзайтль, в отличие от своего великого, но молчаливого одноклубника, может вести за собой других, способен повести себя как прирождённый оратор и воодушевить хоть словами, хоть делом. Ну и заступиться за своих товарищей. Драйзайтль — настоящий лидер. Прямо как король Ваканды Чёрная пантера.