Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: как можно выиграть с нулём голов? Счёт на табло

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:3) в домашнем матче КХЛ.

«Комментарий короткий: как можно выиграть с нулём голов? Счёт на табло. Старались, боролись. Соперник мастеровитый — большинство реализовал, когда нужно, наказал нас за ошибку в третьем периоде, исполнил классический выход «3 в 1». [Наше] исполнительское мастерство оставляет желать лучшего.

Итоги домашней серии? Хорошая победа над «Локомотивом», хорошая первая игра с «Автомобилистом» — две игры были неплохими. Такую серию выдерживать, где игры через день — [не хватает] мастерства игроков, реализации большинства, тех моментов, которые ребята создают. В завершающей стадии передерживаем, лишний пас друг другу. Надо реализовывать те моменты, которые создаются. В третьем периоде был только один бросок с пятака. Решают такие мелочи, нюансы. Повторюсь: две игры с нулём голов, но в меньшинстве неплохо работали. Сегодня большинство не заладилось», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 17 ноября сыграет в Омске с «Авангардом».