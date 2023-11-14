СКА назвал дату прощального матча Евгения Кетова

Пресс-служба СКА объявила, что прощальный матч экс-нападающего Евгения Кетова состоится 11 декабря 2023 года в «Ледовом дворце» в 18:00 мск.

«Сомнений нет, это Кет! И его прощальный матч по случаю завершения игровой карьеры. Чемпион мира и России, двукратный обладатель Кубка Гагарина и Кубка Континента, рекордсмен СКА по количеству матчей за клуб собирает друзей, вместе с которыми прошёл свой длинный игровой путь. И приглашает всех вас присоединиться к уникальному празднику, который получил название 40 друзей Кетова!

В Ледовом 11 декабря вместе с легендой клуба сыграют Динар Хафизуллин, Дмитрий Калинин, Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Егор Яковлев, Антон Белов, Владимир Ткачёв, Василий Кошечкин, Александр Сёмин, Алексей Емелин, Григорий Панин и многие-многие другие», — сказано в сообщении клуба.

В КХЛ Кетов сыграл 786 матчей и набрал 263 (137+126) очка при общем показателе полезности «+57».