«Сибирь» готова финансово поддержать восьмилетнего болельщика клуба, болеющего раком

Руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Сибирь» Мария Левинская рассказала об акции новосибирского клуба в поддержку восьмилетнего болельщика Игоря Захаренко. Напомним, новосибирский клуб подписал контракт на один день с мальчиком, который столкнулся с ретинобластомой [злокачественная опухоль сетчатки глаза у детей]. Игорь произвёл символическое вбрасывание в сегодняшнем матче с «Торпедо» (после второго периода счёт 2:1 в пользу «Сибири»).

«Наш клуб следит за историями болельщиков и взаимодействует с разными благотворительными фондами. В октябре к нам обратились представители фонда «Завтра будет», рассказали историю Игоря и его мечту – мы поняли, что не можем пройти мимо! Ну а именно такой вариант выбрали, потому что нам захотелось подарить Игорю максимум эмоций!

Будет ли «Сибирь» финансово помогать Игорю бороться с его заболеванием? Все участники наших благотворительных историй становятся нашими друзьями и мы следим за ними, рады видеть у себя в гостях! Поэтому однозначно это начало большой дружбы! Каждый может помочь, сделав пожертвование на сайте фонда, но мы тоже готовы включаться.

Планируются ли подобные акции от «Сибири»? Мы стараемся регулярно проводить разные благотворительные истории и показывать, что хоккей — это не просто спорт. И конечно мы продолжим это делать и привлекать внимание к разным проблемам. Например, в ноябре мы планируем провести матч для слепых людей, организовав тифлокомментирование, 16 ноября наш матч будет посвящён борьбе с мужским раком», — приводит слова Левинской «Спорт день за днём».