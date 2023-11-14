Василий Атанасов сделал суперфинт в матче с «Сибирью», жонглируя шайбой

В Новосибирске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала «Торпедо». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

По ходу матча нападающий гостей Василий Атанасов сделал суперфинт, подкинув шайбу и обыграв игрока новосибирского клуба в средней зоне. Однако, в следующем эпизоде Василий шайбу потерял.

ВИДЕО

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 21-летний форвард сыграл 29 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач, набрав в общей сложности 26 очков.

В следующем матче «Сибирь» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 16 ноября. «Торпедо» на своём льду примет московское «Динамо» 18 ноября.