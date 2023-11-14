Ларионов — о финте Атанасова: знаем, что у него целая куча трюков, которые лежат в кармане

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Сибири» (1:4) прокомментировал красивый финт нападающего нижегородского клуба Василия Атанасова.

«Приём Атанасова во втором периоде? Эти элементы игры украшают матч. Все мы знаем, что у него целая куча трюков, которые лежат в кармане, и он один из них показал. Не хватило сегодня чуть-чуть больше трюков, которые могли привести к голам. Тем не менее, мы уже ничего не вернём, игра закончена, через три дня начинаются домашние матчи. Нас ждут болельщики, которых мы не видели три недели. Нужно встряхнуться.

Где грань допустимого в трюках? Мы не хотим быть механическим игроками или роботами. В той ситуации, когда шайба была у него или другого игрока, ты даёшь свободу творчества. Иначе игра будет пресная. Если мы будем гонять её по круглому борту, через стекло, то это будет просто скучный хоккей. Убирать это из игры не хотелось бы. Хочется, чтобы эти моменты были перед воротами, тогда, когда идёт угроза. Сегодня этого не хватило. Лишать тех элементов игры, что у них есть, той непредсказуемости, совершенно не хочется. Я считаю, это был красивый элемент игры, владения клюшкой и координации. В данной ситуации я не унизил игрока. В любой команде, где я играл, такого не было. Если бы была грязная игра исподтишка, то было бы жёсткое решение. В данной ситуации, соперник знает, какой игрок Атанасов, что он может сотворить. В этом плане не вижу ничего страшного, что реюята пытаются украсить игру такими элементам», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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