Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Поправить нужно голову». Главный тренер «Авангарда» — о 12 пропущенных шайбах за 3 игры

«Поправить нужно голову». Главный тренер «Авангарда» — о 12 пропущенных шайбах за 3 игры
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Северсталью» (5:4) прокомментировал 12 пропущенных шайб за последние три игры.

«Порадовало, что сегодня забили ребята с других звеньев. Надеюсь, что для них это будет некой отправной точкой, придаст им нужных эмоций. Три матча подряд пропускаем по четыре шайбы? Поправить нужно голову и игру в обороне. Мишуров давно играет без отдыха? Это его работа. Да, он впервые в карьере в таком режиме играет, но это для неего новый опыт, новый этап. Парни поддерживают Андрея забитыми голами, Андрей побеждает, и я думаю, что завтра он отдохнёт, потом разберёт игру с Сергеем Звягиным, а дальше посмотрим, как будет всё происходить.

Самые близкие к возвращению в строй из травмированных – это Иван Телегин и Сергей Бойков. Как раз хочу переговорить с доктором, возможно, уже в следующем матче они оба сыграют», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Парни не поверили, что «Северсталь» так играет». Кравец – о волевой победе «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android