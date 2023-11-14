«Поправить нужно голову». Главный тренер «Авангарда» — о 12 пропущенных шайбах за 3 игры

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Северсталью» (5:4) прокомментировал 12 пропущенных шайб за последние три игры.

«Порадовало, что сегодня забили ребята с других звеньев. Надеюсь, что для них это будет некой отправной точкой, придаст им нужных эмоций. Три матча подряд пропускаем по четыре шайбы? Поправить нужно голову и игру в обороне. Мишуров давно играет без отдыха? Это его работа. Да, он впервые в карьере в таком режиме играет, но это для неего новый опыт, новый этап. Парни поддерживают Андрея забитыми голами, Андрей побеждает, и я думаю, что завтра он отдохнёт, потом разберёт игру с Сергеем Звягиным, а дальше посмотрим, как будет всё происходить.

Самые близкие к возвращению в строй из травмированных – это Иван Телегин и Сергей Бойков. Как раз хочу переговорить с доктором, возможно, уже в следующем матче они оба сыграют», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.