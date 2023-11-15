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«Будет неважно, сколько пропустим». Аймурзин — о философии «Северстали»

«Будет неважно, сколько пропустим». Аймурзин — о философии «Северстали»
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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин после гостевого поражения от «Авангарда» (4:5 ОТ) прокомментировал стиль игры череповецкой команды.

«Мы кайфуем от того хоккея, который показываем, но нельзя не забивать и выигрывать. Проигрываем мы в основном не из-за того, что пропускаем, а потому что не можем сами забить, моментов-то предостаточно. Когда начнём нормально реализовывать, то будет неважно, сколько ты пропустишь. В этом нам надо добавить.

Понятно, что бывают матчи, где нужно сыграть на счёт. В начале сезона у нас это плохо получалось, мы проигрывали в одну шайбу на последних минутах. Но сейчас мы умеем играть и таким образом», — сказал Аймурзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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