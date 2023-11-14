«Не выдумывайте такого». Билялетдинов — о том, что у него нет контакта с командой

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения от СКА (2:4) ответил на вопрос о взаимодействии с командой.

«10 шайб пропущено в последних матчах, к Ахтямову нет претензий, но есть ли вопросы к обороне? Вопросы есть ко всем, нельзя так разделять – оборона или атака. В обороне участвует вся пятёрка. Есть вопросы, которые нужно поправлять, но я не хочу конкретизировать. Если бы вопросов не было, и такого результата не было.

Вопросы есть и по усилению обороны? Для себя я так оцениваю ситуацию – что у меня есть, то и есть. Я должен из неё сделать то, что необходимо. Все игроки в составе должны играть и делать результат.

Есть ли впечатление, что нет контакта с командой? Такого нет, не выдумывайте такого. Я сказал, что проблемы есть. Но это не связано с такими вещами, поэтому не надо выдумывать», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».