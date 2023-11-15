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Баширов: мы с Козловым в одинаковой ситуации. Вопрос о продлении контрактов пока не стоит

Баширов: мы с Козловым в одинаковой ситуации. Вопрос о продлении контрактов пока не стоит
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос, стоит ли вопрос о продлении контрактов с тренерским штабом Виктора Козлова.

«Пока вопрос об этом не стоит. Здесь мы с Виктором Николаевичем в одинаковой ситуации. Результат этого сезона повлияет на продление контрактов главного тренера и генерального директора. Поэтому пока вопрос продления контрактов с тренерским штабом не поднимается», — сказал Баширов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ринатом Башировым читайте на «Чемпионате»:

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