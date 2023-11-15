Овечкин получил опасный удар в шею клюшкой на первой минуте матча с «Вегасом»

Сегодня, 15 ноября, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В начале первого периода нападающий «столичных» Александр Овечкин получил опасный удар в шею клюшкой соперника. Россиянин пытался отобрать шайбу, но игрок «Вегаса» успел отдать передачу и задрал клюшку вверх. После удара Овечкин сначала упал на лёд, а через минуту оправился на скамейку запасных. Судьи сначала зафиксировали нарушение правил, но затем его отменили.

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В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 14 матчей, забил 4 шайбы и отдал 7 голевых передач.

После 14 матчей «Вашингтон» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 18 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набрав 26 очков в 15 играх.