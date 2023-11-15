Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин получил опасный удар в шею клюшкой на первой минуте матча с «Вегасом»

Овечкин получил опасный удар в шею клюшкой на первой минуте матча с «Вегасом»
Комментарии

Сегодня, 15 ноября, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В начале первого периода нападающий «столичных» Александр Овечкин получил опасный удар в шею клюшкой соперника. Россиянин пытался отобрать шайбу, но игрок «Вегаса» успел отдать передачу и задрал клюшку вверх. После удара Овечкин сначала упал на лёд, а через минуту оправился на скамейку запасных. Судьи сначала зафиксировали нарушение правил, но затем его отменили.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 14 матчей, забил 4 шайбы и отдал 7 голевых передач.

После 14 матчей «Вашингтон» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 18 очками. Лидирует в таблице «Бостон Брюинз», набрав 26 очков в 15 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Строум (Милано) – 16:39     2:0 Макмайкл (Карлсон, Сандин) – 59:11     3:0 Маленстин – 59:27    
Материалы по теме
«Полная чушь!» Овечкин попал в скандальную ситуацию, а «Вашингтон» прихлопнул чемпиона НХЛ
Видео
«Полная чушь!» Овечкин попал в скандальную ситуацию, а «Вашингтон» прихлопнул чемпиона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android