Уитни: Задоров — машина, монстр. На месте претендента на титул я бы хотел его себе!

Экс-защитник клубов НХЛ и КХЛ Райан Уитни заявил, что ему нравится игра защитника «Калгари» Никиты Задорова. Россиянин попросил об обмене из канадского клуба.

«Задоров? На месте претендента на Кубок Стэнли, ух, я бы хотел этого парня в свою команду! Этот парень – машина, монстр. В прошлом году у него было 14 голов, у него пушечный бросок. Он бьёт всё, что двигается, не прочь подраться. Он не самый быстрый игрок, но с его габаритами и умениями… Если взять его в команду, претендующую на Кубок Стэнли, и он будет играть по 17–18 минут, выходить на меньшинство, может, даже на большинство, то этот парень может изменить команду.

На него будет много претендентов. Как бы ни шли дела у «Калгари», надо думать, после дедлайна в команде уже не будет Задорова, Ханифина и Танева. Все эти три защитника способны помочь любому претенденту на Кубок Стэнли. Никто не знает, где они в итоге окажутся, но я бы хотел всех трёх в свою команду», — заявил Уитни в подкасте Spittin' Chiclets.