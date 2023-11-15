«С каждой игрой я чувствую себя всё более комфортно». Кросби оценил хет-трик «Коламбусу»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал свой хет-трик в матче с «Коламбусом» (5:3) и заявил, что «Пингвинз» с каждым матчем играют всё лучше. На счету Кросби 14 (7+7) очков за серию из девяти последних игр.

«Думаю, с каждой игрой я чувствую себя всё более комфортно. Мы знаем, как должна выглядеть игра нашей команды, и с каждым матчем мы приближаемся к этому всё ближе. Приятно выйти на лёд и просто играть на инстинктах, просто читать игру, взаимодействовать друг с другом и не думать слишком много о системе или о том, что вам нужно делать. Так что, я думаю, со временем мы наладим нашу игру», — цитирует Кросби пресс-служба клуба.

«Питтсбург» одержал пятую победу подряд и забрался на восьмую строчку в таблице Восточной конференции НХЛ.